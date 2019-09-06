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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Много людей уже могли быть дома, – Арахамия об обмене пленными

      108 Читати новину українською
      Арахамия просит "не мешать" обмену пленными
      Арахамия просит "не мешать" обмену пленными / Радио Свобода

      Процессу переговоров об обмене пленными между Украиной и Россией вредит чрезмерная информация. Если бы не она – "многие уже могли бы быть дома".

      Широкое обсуждение информации и "фейсбук-истерики" могут иметь негативные последствия, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1".

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Так, Арахамия отказался комментировать тему обмена пленными. В то же время он призвал "просто не мешать" процессу.

      Если мы будем мешать и задавать вопросы в дороге, то это может привести к очень негативным последствиям,
      – подчеркнул депутат.

      Кроме того, он считает, что "много людей уже могли бы быть дома", если бы не было этой информации в СМИ".

      Что известно о срыве обмена пленными между Украиной и Россией?

      Возвращения пленных ожидали еще в конце лета – тогда и поднялась мощная информационная волна. Так, рано утром 30 августа в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, позже – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинцами.

      Однако на самом деле дата обмена неизвестна до сих пор. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о 7 сентября. Масштабный обмен анонсировал также российский президент Владимир Путин. Отметим, сделал он это после того, как отпустили Владимира Цемаха. Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 под личное обязательство.

      Кто из пленных украинцев может вернуться домой?Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Оприско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Беспальченко Виктор, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Андрей Драч, Владимир Лисовый, Денис Гриценко, Василий Сорока. Относительно вероятного возвращения Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко и Станислава Клиха пока информации нет.

      Полонені українські моряки, список
      Список украинских моряков, попавших в плен России / инфографика 24 канала

      blog_ava
      В "Слуге народа" хотят "перемешать" своих депутатов
      5 сентября
      117
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Слуга народа Давид Арахамия Обмен пленными
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