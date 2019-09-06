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      Багато людей вже б могли бути вдома, – Арахамія про обмін полоненими

      254 Читать новость на русском
      Арахамія просить "не заважати" обміну полоненими
      Арахамія просить "не заважати" обміну полоненими / Радіо Свобода

      Процесу переговорів про обмін полоненими між Україною та Росією шкодить надмірна інформація. Якби не вона – "багато хто вже міг би бути вдома".

      Широке обговорення інформації та "фейсбук-істерики" можуть мати негативні наслідки, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "1+1".

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Так, Арахамія відмовився коментувати тему обміну полоненими. Водночас він закликав "просто не заважати" процесу.

      Якщо ми будемо заважати і задавати запитання в дорозі, то це може привести до дуже негативних наслідків,
      – наголосив депутат.

      Окрім того, він вважає, що "багато людей вже могли б бути вдома", якби "не було цієї інформації в ЗМІ".

      Що відомо про зрив обміну полоненими між Україною та Росією?

      Повернення полонених очікували ще наприкінці літа – тоді і піднялась потужна інформаційна хвиля. Так, рано-вранці 30 серпня до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українцями. 

      Однак насправді дата обміну невідома досі. ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляють про 7 вересня. Масштабний обмін анонсував також російський президент Володимир Путін. Зазначимо, зробив він це після того, як відпустили Володимира Цемаха.  Київський апеляційний ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17  під особисте зобов'язання.

      Хто з полонених українців може повернутися додому?Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Юрій Будзило, В'ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Віктор Беспальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костишин, Сергій Попов, Юрій Без'язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко, Василь Сорока. Щодо ймовірного повернення Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха наразі інформації немає.

      Полонені українські моряки, список
      Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Заступник Пшонки, якого розшукували 5 років, став депутатом
      5 вересня
      12436
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Давид Арахамія Слуга народу Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
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