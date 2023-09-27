Отправились на закупки: половина многодетной украинской семьи погибла в ДТП в Польше

В Польше близ Равы-Мазовецкой 30 августа произошло жуткое ДТП. Оно унесло жизни Александра Феника и 3 его сыновей: Дениса, Дмитрия и Владислава.

Трагедия произошла в польской деревне Воля-Хойната. Автомобиль BMW, в котором находился Александр и 3 его сыновья, столкнулся с грузовым бусом Fiat Dukato. Оксана – тетя погибших ребят – рассказала, что в то время было дождливо. Очевидно, автомобиль понесло и развернуло. В это время в него и врезался бус.

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Удар случился со стороны водителя. На месте погиб Денис. Отца и Владислава забрали в больницу, они там скончались через несколько часов. А Дима умер в больнице через три дня,

– рассказала Оксана.

В день трагедии жена Александра и их дочери находились в Украине, куда приехали оформлять документы. Кроме того, в семье есть старшая дочь. Она – жена воина ВСУ и имеет двоих детей.

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