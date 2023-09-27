Трагедія сталася у польському селі Воля-Хойната. Автомобіль BMW, у якому перебував Олександр та 3 його синів, зіткнувся з вантажним бусом Fiat Dukato. Оксана – тітка загиблих хлопців – розповіла, що у той час дощило. Вочевидь, автомобіль понесло та розвернуло. У той час в нього й врізався бус.

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Удар стався з боку водія. На місці загинув Денис. Батька та Владислава забрали до лікарні, вони там померли за кілька годин. А Діма помер у лікарні через три дні,

– розповіла Оксана.

У день трагедії дружина Олександра та їхні дві доньки перебували в Україні, куди приїхали оформляти документи. Окрім того, у родині є старша донька. Вона – дружина воїна ЗСУ та має двох дітей.

На Обухівщині загинула ціла сім'я

На Обухівщині у моторошній ДТП 27 вересня 2023 року загинула ціла сім'я: мама, тато та немовля. За попередніми даними, трагедію спричинив 28-річний водій BMW. Він виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою.