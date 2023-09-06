Мати та двоє її дітей загинули в аварії з двоповерховим автобусом. Вони виїхали з України через повномасштабну російську агресію.

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Батько сім'ї раніше розбився в аварії в Україні

У ДТП загинули біженці з України: 35-річна Дар'я Б., 15-річна Анастасія Б. та 6-річний Ігор Б. З родини вижила лише 15-річна дівчина, яка залишилася сиротою. Дитиною тепер опікується друг родини.

Батько дівчинки загинув в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року.

15-річна Анастасія, яка загинула в аварії, була падчеркою загиблої жінки. Вона перебувала у Великій Британії лише п'ять тижнів до того, як загинула в результаті зіткнення на шосе А61.

Поліція повідомила, що сріблястий Vauxhall Meriva сім'ї зіткнувся з синьою Toyota Aygo й автобусом, який їхав у протилежному напрямку від обох автомобілів. Британські ЗМІ зазначають, що ділянка дороги, де сталася ДТП, була небезпечною, і там уже неодноразово були схожі аварії.

Водій автобуса був доставлений до лікарні з травмами ніг. Водночас деякі пасажири автобуса також потребували медичної допомоги після отримання незначних травм.

Усі троє були родом з України й на момент зіткнення проживали в Ріпоні, Північний Йоркшир. Зараз наші думки із членами їхніх сімей у Великій Британії та Україні,

– повідомили в поліції.

Двоє людей, які їхали в автомобілі Toyota, не постраждали в аварії.

Місцеві жителі позитивно відгукувалися про родину

Донна Чілкотт, яка вже зібрала понад 8 000 фунтів стерлінгів для дівчинки, що втратила родину, розповіла, що сім'я сподобалася місцевим жителям у Ріпоні, де вони шукали притулку.

Це розбиває серце, особливо щодо дівчинки. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім втратила всю свою родину в іще одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, батько також загинув у ДТП. Зараз дівчинкою опікується друг родини,

– написала Донна.

Жінка також розповіла про загиблих. Вона позитивно відгукується про родину з України.

Вона також зазначила, що в 6-річного хлопчика було багато друзів у школі, до якої він ходив.

"Інша дівчинка, Анастасія, була тут лише п'ять тижнів, а потім загинула в автокатастрофі. Її мама була дуже хороша з того, що всі говорили. Моя донька ходить до школи з дівчинкою, яка залишилася сама. Але я не була знайома з їхньою родиною. Я дружу з жінкою, яка її прихистила", – написала британка.