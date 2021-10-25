В многоэтажке в России прогремел взрыв: разрушены несколько квартир
Источник:ТАСС
В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. На двух этажах квартиры разнесло практически дотла.
Взрыв прогремел вечером 25 октября. ЧП произошло в панельной пятиэтажке на двух последних этажах.
Недавно в России Момент взрыва на заводе в Рязани попал на видео: число жертв возросло до 16
Взрыв в доме в Татарстане
Как видно из видео, которые обнародовали очевидцы, квартиры на верхних этажах стали буквально дырками в доме. Также повреждена крыша дома. Разнесло по меньшей мере два помещения, впрочем, информацию уточняют.
Взрыв был большой силы: обломки дома разлетелись на десятки метров. Кирпичом и бетоном засыпало остановку напротив. Также повредило авто, которые были припаркованы рядом и даже те, что просто проезжали мимо.
В результате взрыва пострадали четыре человека, а 32 пришлось эвакуировать. Несколько человек могут находиться под завалами.
Причины взрыва
Спасатели уточнили, что произошел взрыв газовоздушной смеси. Это в частности вытекает из характера повреждений дома.
По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами,
– уточнили в российском МЧС.
На месте работают спасатели, которые начали разгребать завалы. Оперативники перекрыли дорогу поблизости.
Взрыв на заводе в России
- Недавно в России произошел трагический инцидент на заводе синтетических материалов "Эластик" под Рязанью.
- Утром 22 октября в цехе, где изготавливали порох, произошел взрыв. Впоследствии в здании вспыхнул пожар.
- На момент возгорания в помещении находились 17 человек. Все они погибли.
- Здание цеха полностью разрушено – сохранились только одиночные конструкции.
- Предполагают, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводят проверку.