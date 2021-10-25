В многоэтажке в России прогремел взрыв: разрушены несколько квартир

В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. На двух этажах квартиры разнесло практически дотла.

Взрыв прогремел вечером 25 октября. ЧП произошло в панельной пятиэтажке на двух последних этажах.

Недавно в России Момент взрыва на заводе в Рязани попал на видео: число жертв возросло до 16

Взрыв в доме в Татарстане

Как видно из видео, которые обнародовали очевидцы, квартиры на верхних этажах стали буквально дырками в доме. Также повреждена крыша дома. Разнесло по меньшей мере два помещения, впрочем, информацию уточняют.

Взрыв был большой силы: обломки дома разлетелись на десятки метров. Кирпичом и бетоном засыпало остановку напротив. Также повредило авто, которые были припаркованы рядом и даже те, что просто проезжали мимо.

В результате взрыва пострадали четыре человека, а 32 пришлось эвакуировать. Несколько человек могут находиться под завалами.

Причины взрыва

Спасатели уточнили, что произошел взрыв газовоздушной смеси. Это в частности вытекает из характера повреждений дома.

По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами,

– уточнили в российском МЧС.

На месте работают спасатели, которые начали разгребать завалы. Оперативники перекрыли дорогу поблизости.

Взрыв на заводе в России