17:24
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Многострадальный проект "Стена": Аваков сообщил об успехах на территории Харьковщины

252 Читати новину українською
Аваков отчитался о реализации проекта "Стена" на границе с Россией
Аваков отчитался о реализации проекта "Стена" на границе с Россией / 24 канал

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проект "Европейский вал" или "Стена", который начали реализовывать еще в 2014 году, на территории Харьковщины на сегодня готов на 80%.

Об этом Аваков рассказал во время посещения российско-украинской границы, сообщает ТСН.

Проект "Стена" предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля. Развитие границы начали в нескольких областях Украины, однако только в Харьковской области проект почти реализовали.

Читайте также: Украинские бойцы отличились новым успехом на Донбассе

Чиновники обещают завершить обустройство 270 километров харьковского участка уже к концу 2018 года. Далее работы продолжатся в Сумской и Луганской областях.

То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, возможно, придется все-таки делать настоящую границу,
– рассказал Аваков.

Что такое "Европейский вал" или "Стена"? Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Инициирован Кабмином под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Харькова Министерство внутренних дел Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук