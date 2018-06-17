Многострадальный проект "Стена": Аваков сообщил об успехах на территории Харьковщины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проект "Европейский вал" или "Стена", который начали реализовывать еще в 2014 году, на территории Харьковщины на сегодня готов на 80%.

Об этом Аваков рассказал во время посещения российско-украинской границы, сообщает ТСН.

Проект "Стена" предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля. Развитие границы начали в нескольких областях Украины, однако только в Харьковской области проект почти реализовали.

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Чиновники обещают завершить обустройство 270 километров харьковского участка уже к концу 2018 года. Далее работы продолжатся в Сумской и Луганской областях.

То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, возможно, придется все-таки делать настоящую границу,

– рассказал Аваков.

Что такое "Европейский вал" или "Стена"? Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Инициирован Кабмином под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения.