Многотысячные протесты против президента и премьера Чехии: впечатляющий фоторепортаж

В Праге тысячи людей требуют от премьера Андрея Бабиша уйти с должности из-за махинаций с деньгами Евросоюза. Митингующие также призывают покинуть кресло президента и Милоша Земана, который прикрывает Бабиша. А все из-за коррупционного скандала.

Еще в 2008 году семья премьера купила имение "Гнездо аиста" неподалеку от Праги. На его реконструкцию потратили 50 миллионов долларов гранта от ЕС, которые дали на развитие малого бизнеса.

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Когда о махинациях премьера стало известно, тот отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы он не смог свидетельствовать по этому делу. И завил, что Бабиш-младший - психически больной. За отставку премьера чешский Сенат будет голосовать на следующей неделе. Хотя сам он добровольно уходить с поста не собирается.

Nyní vyšly na předem plánované trasy další dva oznámené průvody. První z náměstí Republiky do ulice Charvátova, druhý z Hradčanského náměstí do ulice Národní. pic.twitter.com/8St5PQ3PQm — Policie ČR (@PolicieCZ) 17 листопада 2018 р.



Протесты в Чехии



Чехия



Митинг в Праге

"Бабиш отказывается реагировать на любые проблемы, которые здесь происходят. И просто делает вид, что все хорошо, хотя это совсем не так. Поэтому я думаю, ему придется услышать людей и люди должны показать, что им не нравится такое замалчивание проблемы", – рассказала протестующая Клара Валентова.

Nepostradatelným pomocníkem při dnešním bezpečnostním opatření je policejní vrtulník. pic.twitter.com/E4h1A0Mgrs — Policie ČR (@PolicieCZ) 17 листопада 2018 р.

СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО ПРЕМЬЕРА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ