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      Многотысячные протесты против президента и премьера Чехии: впечатляющий фоторепортаж

      117 Читати новину українською
      Протесты в Чехии
      Протесты в Чехии / www.pravo.cz/

      В Праге тысячи людей требуют от премьера Андрея Бабиша уйти с должности из-за махинаций с деньгами Евросоюза. Митингующие также призывают покинуть кресло президента и Милоша Земана, который прикрывает Бабиша. А все из-за коррупционного скандала.

      Еще в 2008 году семья премьера купила имение "Гнездо аиста" неподалеку от Праги. На его реконструкцию потратили 50 миллионов долларов гранта от ЕС, которые дали на развитие малого бизнеса.

      Читайте также: Скандал с премьером Чехии: почему политик может уйти в отставку и к чему здесь Крым

      Когда о махинациях премьера стало известно, тот отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы он не смог свидетельствовать по этому делу. И завил, что Бабиш-младший - психически больной. За отставку премьера чешский Сенат будет голосовать на следующей неделе. Хотя сам он добровольно уходить с поста не собирается.

      чехія
      Протесты в Чехии

      чехія
      Чехия

      чехія
      Митинг в Праге

      "Бабиш отказывается реагировать на любые проблемы, которые здесь происходят. И просто делает вид, что все хорошо, хотя это совсем не так. Поэтому я думаю, ему придется услышать людей и люди должны показать, что им не нравится такое замалчивание проблемы", – рассказала протестующая Клара Валентова.

      СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО ПРЕМЬЕРА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины протесты Чехия Скандал с премьером Чехии
      Источник: 24 Канал
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