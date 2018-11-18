Многотысячные протесты против президента и премьера Чехии: впечатляющий фоторепортаж
В Праге тысячи людей требуют от премьера Андрея Бабиша уйти с должности из-за махинаций с деньгами Евросоюза. Митингующие также призывают покинуть кресло президента и Милоша Земана, который прикрывает Бабиша. А все из-за коррупционного скандала.
Еще в 2008 году семья премьера купила имение "Гнездо аиста" неподалеку от Праги. На его реконструкцию потратили 50 миллионов долларов гранта от ЕС, которые дали на развитие малого бизнеса.
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Когда о махинациях премьера стало известно, тот отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы он не смог свидетельствовать по этому делу. И завил, что Бабиш-младший - психически больной. За отставку премьера чешский Сенат будет голосовать на следующей неделе. Хотя сам он добровольно уходить с поста не собирается.
Протесты в Чехии
Чехия
Митинг в Праге
"Бабиш отказывается реагировать на любые проблемы, которые здесь происходят. И просто делает вид, что все хорошо, хотя это совсем не так. Поэтому я думаю, ему придется услышать людей и люди должны показать, что им не нравится такое замалчивание проблемы", – рассказала протестующая Клара Валентова.
СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО ПРЕМЬЕРА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ