Багатотисячні протести проти президента та прем'єра Чехії: вражаючий фоторепортаж

У Празі тисячі людей вимагають від прем'єра Андрея Бабіша піти з посади через махінації з грошима Євросоюзу. Мітингувальники також закликають залишити крісло президента і Мілоша Земана, який прикриває Бабіша. А все через корупційний скандал.

Ще у 2008 році родина прем'єра купила маєток "Гніздо лелеки" неподалік Праги. На його реконструкцію витратили 50 мільйонів доларів гранту від ЄС, які дали на розвиток малого бізнесу.

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Коли про махінації прем'єра стало відомо, той відправив свого сина до окупованого Криму, аби він не зміг свідчити у цій справі. І завив, що Бабіш-молодший – психічно хворий. За відставку прем'єра чеський Сенат голосуватиме наступного тижня. Хоча сам він добровільно йти з посади не збирається.

Nyní vyšly na předem plánované trasy další dva oznámené průvody. První z náměstí Republiky do ulice Charvátova, druhý z Hradčanského náměstí do ulice Národní. pic.twitter.com/8St5PQ3PQm — Policie ČR (@PolicieCZ) 17 листопада 2018 р.



Протести у Чехії



Чехія



Мітинг у Празі

"Бабіш відмовляється реагувати на будь-які проблеми, які тут відбуваються. І просто удає, що все добре, хоча це зовсім не так. Тому я думаю, йому доведеться почути людей і люди повинні показати, що їм не подобається таке замовчування проблеми", – розповіла протестувальниця Клара Валентова.

Nepostradatelným pomocníkem při dnešním bezpečnostním opatření je policejní vrtulník. pic.twitter.com/E4h1A0Mgrs — Policie ČR (@PolicieCZ) 17 листопада 2018 р.

СКАНДАЛ НАВКОЛО ЧЕСЬКОГО ПРЕМ'ЄРА: ХРОНІКА ПОДІЙ