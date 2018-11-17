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      Чеські активісти викинули у смітник квіти, які прем'єр поклав до меморіалу

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      Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш
      Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш / ua.news/ru/

      17 листопада прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш поклав квіти до меморіалу на Національному проспекті у Празі, проте чеські активісти, у знак протесту проти прем'єра, викинули квіти у смітник.

      Про це повідомило видання Ceske Noviny.

      Читайте також: Поліція Чехії розпочала кримінальну справу проти сина прем'єра Бабіша

      Разом із Бабішем квіти до меморіалу поклав лідер партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура. Однак ближче до ранку біля меморіалу з’явилися декілька протестувальників, які віднесли букети до смітника неподалік.

      Крім того, така ж доля чекала і на букет від президента Мілоша Земана, який особисто не бере участі в жодному з заходів до Дня боротьби за свободу і демократію.

      Чеська поліція почала розслідування у справі з викинутими квітами. Зокрема, вони планують дізнатися, чи вимагатимуть власники квітів компенсувати шкоду. 


      Президент Чехії Мілош Земан

      Натомість речник президента Їржі Овчачек назвав демонстрантів фашистською зграєю, яку підтримує правоцентристська партія TOP 09. Проте частина опозиційних політиків Чехії підтримала дії демонстрантів, стверджуючи, що таким чином люди висловлюють своє розчарування діями уряду.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

      Теги: Чехія протести демонстранти
      Джерело: 24 Канал
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