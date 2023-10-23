Украинцам за границей следует разрешить хранить паспорт: Кулеба поддержал множественное гражданство
В Министерстве иностранных дел считают рациональным и необходимым введение множественного гражданства в Украине. В то же время, с запретом на любое двойное гражданство с государством-агрессором.
Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулебы во время обращения во Всемирный конгресс украинцев. По его словам, множественное гражданство будет сохранять и развивать всемирное украинское сообщество.
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Это о будущем Украины и украинствах. Поэтому одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство,
– заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что в этом вопросе следует руководствоваться "не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире".
Вступление Украины в ЕС
Более того, министр отметил, что после вступления Украины в Евросоюз украинские паспорта будут иметь такой же статус, как и документы соседних европейских государств.
"Должны принять как свершившийся факт, что со вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств", - подчеркнул Кулеба.
Исключение в вопросе двойного гражданства
Он выступил за открытие возможности для миллионов украинцев за границей хранить свой украинский паспорт или получить его. В то же время отметил, что политика должна воплощаться разумно.
Постепенно начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено,
– подытожил министр.
Справка. Согласно статье 4 Конституции Украины, в Украине существует единое гражданство.
В Раду уже вносили законопроект о множественном гражданстве
- 22 сентября 2021 года Владимир Зеленский предложил предоставить двойное гражданство украинцам, проживающим за границей.
- В начале декабря 2021 года президент внес в Верховную Раду законопроект №6368 о множественном гражданстве. Впрочем, его не успели разглядеть.