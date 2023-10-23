Украинцам за границей следует разрешить хранить паспорт: Кулеба поддержал множественное гражданство

В Министерстве иностранных дел считают рациональным и необходимым введение множественного гражданства в Украине. В то же время, с запретом на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулебы во время обращения во Всемирный конгресс украинцев. По его словам, множественное гражданство будет сохранять и развивать всемирное украинское сообщество.

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Это о будущем Украины и украинствах. Поэтому одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство,

– заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что в этом вопросе следует руководствоваться "не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире".

Вступление Украины в ЕС

Более того, министр отметил, что после вступления Украины в Евросоюз украинские паспорта будут иметь такой же статус, как и документы соседних европейских государств.

"Должны принять как свершившийся факт, что со вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств", - подчеркнул Кулеба.

Исключение в вопросе двойного гражданства

Он выступил за открытие возможности для миллионов украинцев за границей хранить свой украинский паспорт или получить его. В то же время отметил, что политика должна воплощаться разумно.

Постепенно начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено,

– подытожил министр.

Справка. Согласно статье 4 Конституции Украины, в Украине существует единое гражданство.

В Раду уже вносили законопроект о множественном гражданстве