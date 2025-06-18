В Раде четко объяснили, на кого распространяется закон о множественном гражданстве

Верховная Рада 18 июня приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. На какие именно категории лиц он распространяется – объяснил заместитель председателя комитета по вопросам прав человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Горбенко в комментарии Укринформа.

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Закон о множественном гражданстве

Горбенко рассказал, что соответствующий закон предоставит возможность получить паспорт гражданина Украины военным из иностранных легионов, этническим украинцам и представителям диаспоры. Также украинские переселенцы смогут получить иностранное гражданство.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека отметил, что принятие закона о множественном гражданстве, возможность иметь 2 и более паспортов, – это чрезвычайно важный шаг для миллионов украинцев.

Особенно это касается тех, кто был вынужден выехать за границу из-за войны. Сегодня за пределами Украины находится около 6 миллионов наших граждан. Этот закон – именно для них,

– заявил народный депутат.

Горбенко отметил, что за время пребывания в других государствах многие наши граждане уже получили вид на жительство. Часть – даже иностранные паспорта. У кого-то там уже родились дети, которые могут претендовать на гражданство по месту рождения.

Закон позволяет получить таким лицам гражданство страны, которая их приютила, и при этом не терять украинское гражданство, в соответствии с Конституцией Украины,

– сказал народный депутат.

Кстати, этот нормативно-правовой акт нацелен на еще одну важную группу, – иностранцев, которые защищают Украину от российских захватчиков.

Среди них есть люди без гражданства или граждане других стран. Они рискуют жизнью за нашу свободу, и поэтому имеют право получить украинское гражданство, как и их родственники,

– подчеркнул заместитель председателя комитета по вопросам прав человека.

Также закон распространяется на диаспору. Поэтому украинцы, которые родились и выросли в другом государстве, смогут не только чувствовать себя украинцем по национальности, но и юридически быть гражданами Украины.

Руслан Горбенко подчеркнул, как отметил Владимир Зеленский, в мире более 60 миллионов украинцев. Сохранение нашей национальной идентичности за рубежом является чрезвычайно важным.

"Теперь наши соотечественники из-за рубежа также смогут получить гражданство Украины, не отказываясь от имеющегося паспорта другого государства", – подчеркнул заместитель председателя профильного комитета.

Обратите внимание! Согласно карточке законопроекта, его еще не направили на подпись президенту.