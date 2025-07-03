В ближайшее время, – Зеленский о подписании закона о множественном гражданстве

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал скорое подписание закона о множественном гражданстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского, который провел встречу с представителями компаний – членов Американской торговой палаты в Украине.

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Множественное гражданство

Так же, как и множественное гражданства. То есть, я просто очень этого хотел. В ближайшее время я подпишу этот закон,

– сказал президент.

Добавим, что в свою очередь, соучредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна выразила благодарность за принятие этого закона. Она отметила, что люди, которые живут более 30 лет в Украине, тоже стремятся подавать документы на гражданство, в частности, она сама, а также председатель правления Winner Group Ukraine Петр Рондяк и президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

"Я тоже хотела вас поблагодарить за закон (о множественном гражданстве – 24 Канал). Так, я знаю, как вы лично работали над этим, так же с диаспорой, и все по всему миру. Вы не можете представить, насколько уже хотят подавать документы, чтобы получить это гражданство. Я очень этого хочу. Моя дочь родилась в Украине. То есть, мы все не можем дождаться", – сказала она.

Напомним, 18 июня Верховная Рада 243 голосами "за" в целом приняла президентский законопроект №11469 о введении в Украине института множественного гражданства.