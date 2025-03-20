МО планирует закупить мины у производителей, проваливавших контракты, – Общественный антикоррупционный совет

Министерство обороны планирует заказать большое количество 120-мм минометных мин у государственных производителей, которые ранее неоднократно не выполняли свои обязательства.

Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, информирует 24 Канал.

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Из-за условий необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ОАК МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системное и бесперебойное снабжение боеприпасов на фронт является нашим главным приоритетом,

– говорится в сообщении.

В ГАР добавили, что этой проблемой является чрезмерная концентрация заказов на поставку боеприпасов одному производителю или поставщику.

"С нашей точки зрения, именно наличие нескольких игроков на рынке позволит одновременно развивать ОПК Украины и минимизировать риски относительно наличия/качества боеприпасов. Решение о дополнительной закупке значительного количества минометных мин у заводов, которые не смогли выполнить даже 50% от предыдущих контрактов по аналогичному виду боеприпасов, создает существенные риски для поставки на фронт", – говорится в сообщении.

Несмотря на жалобы на ранее поставленные мины и нарушение графиков поставки, отметили в ГАР МО, никто не понес ответственности. Антикоррупционный совет обратился к Ставке Верховного Главнокомандующего с такими призывами:

Рассмотреть предложение об обязательстве закупщиков проводить практику диверсификации закупок по боеприпасам от разных производителей для того, чтобы избежать ситуации, в которой недобросовестный производитель (поставщик), или форс-мажорное обстоятельство, или логистические задержки могут полностью сорвать поставки того или иного вида боеприпасов на фронт; Запросить у правоохранительных органов и Министерства обороны результаты расследования по поставкам государственными заводами некачественных 120-мм мин; Обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, которые были возвращены производителю.

Также ОАК МО подает заявление о преступлении в правоохранительные органы относительно "ненадлежащих действий должностных лиц вокруг вопроса взаимодействия с поставщиками". По данным Цензор.НЕТ, говорится об одном из предприятий Минстратегпрома. В Минобороны решили дополнительно заказать 300 тысяч 120-мм мин и 500 тысяч 82-мм мин. Все это несмотря на провал поставок.