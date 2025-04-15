Проверки и штрафы до 3400 гривен: Рада приняла закон о моббинге на рабочем месте

Во вторник, 15 апреля, Верховная Рада приняла закон №11044 "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Речь идет об отмене запрета на проведение проверок и штрафы для работодателей в случае совершения моббинга в отношении работников.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" и народного депутата Ярослава Железняка. Решение поддержали 245 парламентариев.

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Что известно о законопроекте

За основу парламент принял проект закона еще 19 июня 2024 года. Его разрабатывали, в частности, из-за роста количества обращений в Государственную службу по вопросам труда о совершении моббинга.

Моббинг является очень опасным явлением, что заключается в нарушении прав человека непосредственно в трудовых отношениях и проявляется путем психологического, экономического давления для унижения человека, доведения его до увольнения и тому подобное,

– объясняет автор законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

К слову, 23 декабря 2022 года вступил в силу закон о внесении изменений в КУоАП, по которому травля работника влечет за собой наложение штрафа на граждан от 850 до 1700 гривен или общественные работы на срок от 20 до 30 часов, а также наложение штрафа на физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд, должностных лиц – от 1700 до 3400 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.