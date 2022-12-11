Потенциал мобилизации в России исчерпан, без новой война скоро закончится, – Фейгин

В последнее время российский диктатор Владимир Путин часто появляется на публике и обращается к россиянам, рассказывая им, как идет спецоперация. Впрочем, правды в его словах традиционно не так много.

Президент-террорист пользуется своей стандартной методичкой, в которой говорится, что "все идет по плану", "цели ВСО выполняются", "проблемы решаются". Однако не до конца понятно, что он подразумевает – возможно, "запланированный" уход из Херсона. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Россия не справится без дополнительной мобилизации

Как он отметил, также Путин заявил и о том, что мобилизации в ближайшее время не будет, хоть и все указывает на противоположное. По словам диктатора, Россия мобилизовала 300 тысяч, 150 из них находятся в зоне боевых действий.

Значит, ничего не будет? Тогда я охотно верю, что через несколько месяцев война закончится. Потому что потенциал этой мобилизации уже исчерпан,

– подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что при этом с момента начала подкрепления "чмобиками" россияне так ничего и не добились. Правобережье Херсонщины утрачено, Бахмут как стоял, так и стоит. Шойгу заявил о взятии Курдюмовки, и подал все так, будто это просто невиданный успех. Что ж, именно таков уровень "целей спецоперации".

Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео

Не надо искать смысл в словах Путина

Следовательно, Фейгин считает, что нет смысла вообще анализировать слова Путина и его подданных, поскольку из их слов уже давно ничего не следует. Понятно, что мобилизацию россияне все-таки проведут, когда ситуация усугубится еще больше. Если, или скорее когда ВСУ пойдут на Токмак, Мелитополь либо на другое направление, оккупантам придется пополнять ресурс, потому что тратится он быстро.

"Нужно честно сказать, что густота фронта заполнена, потому что эти мобилизованные дали возможность оформить и первую, и вторую, и третью линию обороны, особенно вся эта дуга Авдеевка – Мариинка – Бахмут – Соледар – Сватово – Кременная. Ну и все", – заметил Фейгин.

То есть это дало возможности для повышения оборонного потенциала, но не для наступательного. Наступать, похоже, захватчики не планируют, по крайней мере, так исходит из слов их руководства. Тем временем все российские пропагандисты кричат о необходимости перелома в ходе войны, которого все нет и нет.

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