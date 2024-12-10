Если молодые ребята не хотят воевать, то это уже потерянное поколение, – нардеп Костенко

В Украине продолжаются дискуссии относительно снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Многие разделяют это мнение и говорят о необходимости людей в армии, но в противовес им тоже есть аргументы.

ВBС проанализировало, какие есть мнения в Украине о снижении мобилизационного возраста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какие есть мнения о снижении мобилизационного возраста

Вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине вызывает немало споров среди политиков, военных экспертов и общества.

Секретарь комитета по нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко предлагает снизить призывной возраст до 20 лет. Это, мол, соответствует мировой практике, а молодежь способна эффективнее выполнять военные задачи.

У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину,

– высказался Костенко.

В то же время, военный журналист Виктор Трегубов отмечает, что снижение мобилизационного возраста – лишь один из возможных путей расширения мобилизационного ресурса. Он призывает искать сбалансированные решения, ведь ситуация тяжелая с обеих сторон.

Такая ситуация не только у нас, но и у противника, хотя он может себе позволить забрасывать большим количеством своих людей и сжигать их в "топке", а мы себе это позволить не можем. Поэтому ситуация сложная, надо брать где-то новых людей,

– сказал он в эфире Еспресо.

Другую точку зрения высказывает военный и писатель Артем Чапай. Он убежден, что мобилизация 18-летних морально сомнительна из-за психологической незрелости юношей.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Родион Кудряшов поддерживает снижение возрастного ценза, но предлагает ограничить его до 21 года. По его мнению, молодежь способна внедрять современные технологии в военной сфере, в частности в сфере дронов.

Офицер аэроразведки Юрий Касьянов, в свою очередь, обращает внимание на проблему старения армии. Он считает, что средний возраст украинских военных слишком высокий, что может влиять на эффективность боевых действий.

"Аргумент, конечно, железный – мы не должны компенсировать недостаток оружия и подготовки молодостью солдат. А старостью солдат плохую подготовку и нехватку оружия можно компенсировать? У нас самая старая армия в мире с официальным средним возрастомстарше 45 лет (в реальности, думаю, за 50 лет точно) – разве такая армия может эффективно воевать?" – написал он в соцсетях.