В ОП сказали, согласится ли Зеленский на мобилизацию с 18 лет в обмен на санкции против России

Накануне Владимир Зеленский заявил, что среди причин отказа от усиления санкций против России западные партнеры называют то, что Украина не мобилизует граждан с 18 лет.

В ОП ответили, может ли президент все же согласиться на снижение мобилизационного возраста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Подоляка в комментарии "РБК-Украина".

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Мобилизация с 18 лет

Советник руководителя ОП ответил, может ли Владимир Зеленский согласиться мобилизацию с 18 лет в обмен на санкции Запада против России.

Нет, президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшение существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

По его мнению, объяснения американцев и европейцев, что они не введут санкции, если Украина не будет проводить мобилизацию с 18 лет, является странным. Советник руководителя ОП подчеркнул, что это точно никак не связано.

"Если ракеты используются и технологичность существенно повысилась, и вы автоматически уничтожаете большие объемы живой силы и техники врага, то к чему тут говорить о мобилизации? Ты же не будешь воевать с такой страной, как Россия, только через мобилизационные инструменты, через окоп", – подчеркнул Подоляк.

Добавил, что все же необходимо побеждать асимметрично. Заметил, что Украина, кстати, это доказывает.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что санкции запретительного типа существенно уменьшат приток денежной массы в Россию. Поэтому агрессор не сможет мобилизовать в достаточном объеме своих людей.

Не за что будет покупать "живое мясо". Тогда будет меньше на поле боя российских мобилизованных. Вот такая логика должна быть. Я думаю, что это Европа просто там как-то пробует объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности, в этом случае, на бизнес-проектах с Россией,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! Накануне в одном из интервью Владимир Зеленский отметил, что важно не количество людей, а оружие и технологии. Кроме того, финансирование Украины и применение санкций против России. Президент не считает, что следует мобилизовать с 18 лет.