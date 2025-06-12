В ОП відповіли, чи може президент все ж таки погодитися на зниження мобілізаційного віку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Подоляка у коментарі "РБК-Україна".

До теми Хочуть мобілізацію з 18 років, – Зеленський пояснив брак нових санкцій проти Росії від союзників

Мобілізація з 18 років

Радник керівника ОП відповів, чи може Володимир Зеленський погодитися мобілізацію з 18 років в обмін на санкції Заходу проти Росії.

Ні, президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації до 18 років. Це точно президент не буде реалізовувати,

– наголосив Михайло Подоляк.

На його думку, пояснення американців і європейців, що вони не введуть санкції, якщо Україна не буде проводити мобілізацію з 18 років, є дивним. Радник керівника ОП підкреслив, що це точно ніяк не пов'язано.

"Якщо ракети використовуються і технологічність суттєво підвищилася, і ви автоматично знищуєте великі обсяги живої сили й техніки ворога, то до чого тут говорити про мобілізацію? Ти ж не будеш воювати з такою країною, як Росія, тільки через мобілізаційні інструменти, через окоп", – наголосив Подоляк.

Додав, що все ж таки необхідно перемагати асиметрично. Зауважив, що Україна, до речі, це доводить.

Радник керівника ОП підкреслив, що санкції заборонного типу суттєво зменшать притік грошової маси до Росії. Тож агресор не зможе мобілізувати в достатньому обсязі своїх людей.

Немає за що буде купувати "живе м'ясо". Тоді буде менше на полі бою російських мобілізованих. Ось така логіка має бути. Я думаю, що це Європа просто там якось пробує пояснити неготовність відмовитися від певної тіньової дохідності, у цьому випадку, на бізнес-проєктах з Росією,

– наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Напередодні в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що важлива не кількість людей, а зброя та технології. Окрім того, фінансування України та застосування санкцій проти Росії. Президент не вважає, що слід мобілізувати з 18 років.