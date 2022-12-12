Более 3000 в день и дополнительные выплаты: какое денежное довольствие получают военные

В Украине, по меньшей мере, до февраля 2023 года будет продолжаться общая мобилизация. Всех, кто с оружием в руках защищает нашу страну, государство обеспечивает зарплату, состоящую из двух частей.

О том, на какую зарплату могут претендовать военные читайте в материале 24 канала.

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Какую зарплату получают украинские военные

Министр обороны Алексей Резников отметил, что выплаты, которые получают украинские защитники, состоят из двух частей, а именно:

ежемесячного денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой лет и тому подобное;

денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период действия в стране военного положения.

Он пояснил, что находящиеся в самых горячих точках фронта бойцы, получают 100 тысяч гривен. В то время как военнослужащие, которые не участвуют в активных боевых действиях, имеют зарплату 30 тысяч гривен.

"Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тысяч гривен в месяц или примерно 3000 гривен в день", – подчеркнул он.

Определение количества дней, которые военный непосредственно провел в бою, выполнял боевые задания, происходит на основании боевых приказов и распоряжений, выдаваемых военным командованием разных структур сил обороны.

Кто получает дополнительные деньги

В Украине дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен получают военнослужащие:

ВСУ,

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки,

Главного управления разведки Министерства обороны,

Нацгвардии,

Государственной пограничной службы,

Государственной службы специальной связи и защиты информации,

Государственной специальной службы транспорта,

Управление государственной охраны, лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

полицейские.

Мобилизация в Украине: главное

Президент Владимир Зеленский продлил срок действия общей мобилизации в Украине, по меньшей мере, до февраля 2022 года. В то же время, мобилизовать могут не каждого украинца, ведь есть ряд исключений. В частности, говорится о мужчинах, которым уже исполнилось 60 лет.

Также мужчины могут получить отсрочку в следующих случаях: