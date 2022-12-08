Мобилизация в Украине: как военных распределяют на фронт

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Многих интересует вопрос, как мобилизованных мужчин распределяют на фронт.

Как распределяют мобилизованных – сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Также он рассказал, могут ли быть учтены пожелания по роду войск.

Обратите внимание Разрешат ли в Украине выезд мужчин за границу под залог

Как распределяют военных на фронт

По словам Горбача, маловероятно, что пожелания по роду войск будут учтены.

Их (военных – 24 канал) однозначно распределяют уже после того, как они закончат обучение на конкретного специалиста, и их четко распределяют по воинским частям, где необходимы эти специалисты. Может совпасть потребность в конкретном специалисте и пожелания военнослужащего. Тогда его могут назначить в ту часть, куда он хочет – например, к своим побратимам, или если часть дислоцируется поближе к дому, например,

– рассказал Горбач.

Впрочем, Горбач отметил, что это в большинстве случаев не совпадает.

Сколько времени учатся мобилизованные без военного опыта

В учебных центрах военные без опыта проходят как минимум базовую общевойсковую подготовку, которая длится 30 суток. Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта, кроме базового.

Если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например гранатометчик, это требует дополнительного времени – еще две недели обучения.

Если еще более сложная специальность – еще месяц или и до 45 дней дополнительно. Военнослужащие, назначаемые на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку. В общем подготовка может занять более двух месяцев.