Мобилизация в Украине: какие бывают виды повесток
14 августа 2024, 18:00Читати новину українською
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Так, сейчас во время мобилизации в районные ТЦК граждане вызываются с разной целью.
Поэтому стоит понимать, какие бывают виды повесток.
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Какие бывают виды повесток
Сейчас во время мобилизации в районные ТЦК граждане вызываются с целью:
- постановки на воинский учет;
- прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
- уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
- призыва на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.
В частности, вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем вручения (направления) повестки.