Освобождает ли вера от воинской обязанности во время военного положения

Верховный Суд постановил, что в военное время все граждане, независимо от веры, обязаны выполнять воинский долг. Суд подтвердил наказание для верующего, который отказался служить даже в тылу.

Об этом рассказывает 24 Канал. Верховный Суд Украины постановил, что в период действия военного положения все граждане, независимо от религиозных убеждений, обязаны выполнять воинский долг.

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Религиозные убеждения не спасают от мобилизации

Такое решение приняли по делу Свидетеля Иеговы, которого приговорили к трем годам заключения за уклонение от службы – даже несмотря на то, что его планировали привлечь к несению службы без оружия.

Суд отметил, что Конституция гарантирует альтернативную службу только в мирное время. В состоянии войны защита государства – это обязанность каждого украинца, независимо от вероучения. Воинский долг может включать не только участие в боевых действиях, но и работу связистом, водителем, строителем укреплений или медиком.

Защита пыталась доказать, что даже такое участие противоречит убеждениям его подзащитного, потому что он не может носить форму и получать зарплату от Минобороны. Суд расценил это как полный отказ от защиты страны.