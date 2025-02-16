Почему не все отсрочки продлеваются автоматически: объяснение Минобороны

Часть отсрочек от мобилизации не продлеваются автоматически в приложении Резерв+. Причиной стало то, что налаживание взаимодействия между реестрами требует времени.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

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Как происходит продление отсрочки

В Минобороны объяснили, что при подаче запроса в Резерв+, реестр "Оберег" запрашивает данные гражданина в других реестрах, чтобы подтвердить основание для отсрочки.

Наполнение реестров и налаживание взаимодействия между ними требует тщательной межведомственной работы и требует времени,

– написала Екатерина Черногоренко.

По словам заместителя министра, постановление правительства №560 в пункте 59 предусматривает автоматическое продление "при наличии технической возможности", и ведомство активно работает над ее обеспечением, чтобы все отсрочки в Резерв+ продолжались автоматически.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных. Отныне ВЛК можно будет пройти до 5 июня 2025 года.