Кого именно будут автоматически ставить на воинский учет, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект закона №12076.

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Изменения относительно воинского учета

Новый закон предусматривает, что юношей, которым исполняется 17 лет, ежегодно с 1 января по 31 июля автоматически будут ставить на учет призывников. Сведения о них внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов через:

электронный кабинет;

личное прибытие в ТЦК и СП.

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Обратите внимание! Речь идет о гражданах, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17.

Кстати, женщины, которые пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту и изъявили желание проходить базовую военную подготовку, непосредственно перед прохождением базовой военной подготовки по их заявлению берутся на воинский учет призывников.