Кого саме будуть автоматично ставити на військовий облік, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт закону №12076.

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Зміни щодо військового обліку

Новий закон передбачає, що юнаків, яким виповнюється 17 років, щорічно з 1 січня до 31 липня автоматично ставитимуть на облік призовників. Відомості про них внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів через:

електронний кабінет;

особисте прибуття до ТЦК та СП.

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Зверніть увагу! Йдеться про громадян, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17.

До речі, жінки, які придатні до військової служби за станом здоров'я та віком і виявили бажання проходити базову військову підготовку, безпосередньо перед проходження базової військової підготовки за їхньою заявою беруться на військовий облік призовників.