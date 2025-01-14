Отправляют ли в ВСУ служить больных, пожилых людей и наркозависимых: ответ Сухопутных войск

В украинском обществе есть миф, что в ВСУ отправляют служить абсолютно всех, в том числе пожилых людей, граждан, имеющих болезни и наркозависимых. Со всеми этими категориями работают отдельно и определяют их пригодность или непригодность к службе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратив для KyivFM.

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Какова процедура определения пригодности человека к службе

Наталья Киндратив рассказала, что сначала группа оповещения проверяет документы у лица. Если работники ТЦК и СП определили, что лицо не имеет оформленной отсрочки, не имеет бронирования или других причин для того, чтобы не служить в армии, этого человека направляют на военно-врачебную комиссию.

Далее, соответственно, деятельность, медицинский осмотр проводит военно-врачебная комиссия. Она не подчиняется никаким образом ТЦК, это другая структура. Отдельная структура, да. Это в основном гражданские врачи, они руководствуются приказом Министерства обороны №402, перечнем болезней. По этому всему они делают выводы,

– объяснила представительница Сухопутных войск.

Она также отметила, что если человек утверждает, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем, у него должны быть соответствующие медицинские документы или записи в системе Хелси.

"То есть, если человек говорит, что он очень болеет, но никаких, вообще, данных обращений в больницу где-то, поликлинику, к семейному нет. Нет истории болезни. Здесь, как бы, возникает вопрос, действительно ли эта болезнь, или это не симуляция, или еще что-то", – подчеркнула Киндратив.

Офицер отметила, что задача военно-врачебной комиссии заключается в установлении реального состояния здоровья человека, опираясь на тот обзор, который они могут привести, и на те жалобы, на те документы, которые человек имеет в своей истории болезни.

И уже после того, когда ВВК дает заключение, ТЦК работает с этим заключением. Они смотрят, что человек признан годным или человек признан годным к прохождению службы где-то, например, в тыловых подразделениях, или подразделениях обеспечения, и ТЦК уже этого человека назначает в команду на отправку в ту часть, где этот человек лучше всего с его состоянием здоровья, с его навыками может себя проявить в дальнейшем,

– объяснила офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск.

Отправляют ли на передовую наркозависимых или пожилых людей

Наталья Киндратив отметила, что со всеми категориями граждан, в частности, с наркозависимыми, судимыми, лицами с инвалидностью или пожилыми людьми работают абсолютно отдельно.

В то же время офицер подчеркнула, что не ТЦК отправляет людей на передовую.

"Мы забываем также, что после того, как человек имеет медицинское заключение и его направляют в воинскую часть или учебный центр, там тоже происходит отбор. И там тоже отсеивается определенная часть людей. Человек с определенными навыками, или с моральными качествами, или по состоянию здоровья части может просто не подходить. И она отказывается этого человека брать в свой состав", – объяснила Киндратив.

Она также рассказала, что так же, попадая в учебный центр, тоже впоследствии могут у человека оказаться какие-то проблемы с его здоровьем, и тогда его оттуда тоже направят на ВВК.

То есть это многоуровневая система отсеивания и ТЦК является по сути только первым звеном, которая человека на ВВК направляет, оформляет документы, и направляет, подвозит в часть. А дальше вовлечены многие структуры, которые вообще никаким образом с ТЦК не связаны.