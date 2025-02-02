Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Мобилизуют ли женщину и мужчину

Согласно действующему законодательству, нет ограничений относительно того, сколько человек из одной семьи могут мобилизовать. Если муж, жена или их совершеннолетние дети пригодны к службе, то их могут призвать на службу.

Впрочем, существуют исключения. Так, не могут мобилизовать мужчину или женщину, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. Следует заметить, что близкими родственниками считаются: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной (полнородный или неполнородный) брат или сестра.

Кроме того, если муж или жена уже проходит военную службу, то не могут мобилизовать жену или мужа, которые имеют несовершеннолетнего ребенка.

Также призыву не подлежат: