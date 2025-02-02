Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
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Мобилизуют ли женщину и мужчину
Согласно действующему законодательству, нет ограничений относительно того, сколько человек из одной семьи могут мобилизовать. Если муж, жена или их совершеннолетние дети пригодны к службе, то их могут призвать на службу.
Впрочем, существуют исключения. Так, не могут мобилизовать мужчину или женщину, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. Следует заметить, что близкими родственниками считаются: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной (полнородный или неполнородный) брат или сестра.
Кроме того, если муж или жена уже проходит военную службу, то не могут мобилизовать жену или мужа, которые имеют несовершеннолетнего ребенка.
Также призыву не подлежат:
- военнообязанные женщины, которые при надежде,
- военнообязанные женщины, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком,
- жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,
- военнообязанные мужчины, если на его иждивении есть трое и более детей до 18 лет, и при этом он не имеет задолженности по уплате алиментов,
- военнообязанные женщины или мужчины, если второй родитель умер, лишен родительских прав или признан пропавшим без вести,
- военнообязанные, которые являются усыновителями или опекунами детей до 18 лет,
- военнообязанные, которые воспитывают ребенка с инвалидностью,
- военнообязанные, которые воспитывают ребенка с тяжелыми болезнями,
- мужчины или женщины, которые осуществляют постоянный уход за мужчиной или женщиной, которые имеют инвалидность; также это распространяется на уход за родителями или близким членом семьи.