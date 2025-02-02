Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу".

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Чи мобілізують жінку та чоловіка

Згідно з чинним законодавством, немає обмежень щодо того, скільки осіб з однієї родини можуть мобілізувати. Якщо чоловік, дружина чи їхні повнолітні діти придатні до служби, то їх можуть призвати на службу.

Втім, існують винятки. Так, не можуть мобілізувати чоловіка чи жінку, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час війни. Слід зауважити, що близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся, рідний (повнорідний чи неповнорідний) брат чи сестра.

Крім того, якщо чоловік або дружина вже проходить військову службу, то не можуть мобілізувати дружину чи чоловіка, які мають неповнолітню дитину.

Також призову не підлягають: