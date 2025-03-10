Могут ли мобилизовать мужчину, который болеет гемофилией: ответ юриста

Согласно действующему законодательству, решение о пригодности к военной службе принимает военно-врачебная комиссия. При определенных условиях, человек, который болеет гемофилией, действительно может получить заключение о непригодности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Нели Романенко для портала b2bconsult.

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Кого не мобилизуют с гемофилией

Юрист объяснила, что гемофилия относится к геморрогическим состояниям. По международной классификации болезней, гемофилии "А" и гемофилии "Б" трактуются однозначно как болезни и имеют соответствующие коды.

При этом это может быть исключительно наследственная недостаточность факторов свертывания крови: фактора VIII (D66), фактора IX (D67), фактора XI (D68.1) или других факторов (D68.2) при наличии клинических проявлений,

– добавила Романенко.

Отмечается, что гемофилия подпадает под статью 12 Положения о ВВК. По словам юриста, с этой болезнью непригодным может быть военнообязанный, у которого гемофилия быстро прогрессирует со значительными нарушениями функций организма.

В основе диагностики и мониторинга гемофилии "А" и гемофилии "Б" лежат лабораторные исследования и клинико-инструментальные исследования причин кровоточивости и особенностей течения геморрагического синдрома,

– объяснила эксперт.

Эти данные получаются с помощью ряда клинических, лабораторных и инструментальных методов, а их совокупность составляет единую комплексную программу диагностики и мониторинга гемофилии и ее осложнений.

Неля Романенко подчеркнула, что случаи признания мужчин непригодным по указанной статье были, но в основном речь идет о старой редакции статьи, когда заболевание не требовало уточнений. По ее словам, в 2023 году достаточно было наличия гемофилии с кровотечениями или кровоизлияниями.

К слову, до ноября 2025 года в Украине планируют ввести третий этап цифровизации ВВК. Речь идет в частности об анонимном рассмотрении дел, которое уменьшит коррупционные риски.