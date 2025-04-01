Могут ли мобилизовать "ограниченно годных": полное объяснение

В апреле 2024 года в Украине отменили статус "ограниченно годный". С этого момента военнообязанные делятся только на годных или непригодных к военной службе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Как происходит мобилизация "ограниченно годных"

После того, как в Украине отменили статус "ограниченно годный", ТЦК начали активно вызывать военнообязанных для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК).

По словам юристов, в большинстве случаев люди со статьями заболевания, заканчивающимися на букву "б", теперь получают статус "годен к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Такой статус означает, что некоторые виды службы и работы человеку противопоказаны.

Если постановление ВВК не содержит четкого указания, к какой службе и работе непригоден военнослужащий, а предусматривает лишь указание на ограниченную пригодность, целесообразно обращаться с жалобой в Министерство обороны Украины

Стоит отметить, что военнообязанные с этим статусом не всегда имеют инвалидность. И наоборот, люди с инвалидностью могут быть пригодными к военной службе.

Важно! Постановление ВВК военных комиссариатов оформляются справкой и действительно в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра.

Как отмечают эксперты, военнообязанные со статусом "годен к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны" в 2025 году не могут рассчитывать на гражданскую жизнь или продление времени до призыва на военную службу.

При отсутствии отсрочки многие формирования ВСУ готовы принимать людей, но после согласования точных диагнозов. Также стоит помнить, что в 2025 году по состоянию здоровья имеют право выезжать за границу только военнообязанные со статусом "непригоден к военной службе".