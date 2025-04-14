Могут ли мобилизовать в армию после увольнения по семейным обстоятельствам: юрист ответил

Военнослужащие могут освободиться от службы в армии по семейным обстоятельствам, если есть на это соответствующие основания. Этот человек будет находиться на учете в ТЦК и СП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко для "РБК-Украина".

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Могут ли мобилизовать уволенного по семейным обстоятельствам военного

Юрист объяснил, что после того, как военнослужащий завершает процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам, он и его личное дело направляются в соответствующий районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там бывший военный должен стать на учет.

Сразу же после прибытия в ТЦК и СП он (бывший военный – 24 Канал) имеет возможность получить отсрочку от мобилизации на тех же основаниях, по которым увольнялся, ведь почти все они похожи,

– объяснил Ярослав Звоненко.

Со всем тем может случиться ситуация, когда человек теряет основание, которая предоставляла ему право быть уволенным с военной службы.

К примеру, юрист привел ситуацию с увольнением со службы по семейным обстоятельствам для ухода за родителями с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других родственников, способных это делать).

В случае, если человек, за которым ухаживал бывший военный, умирает, то и основание для увольнения со службы и получения отсрочки также теряется. Поэтому после этого военнообязанный может быть снова мобилизован.