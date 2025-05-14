Скидка на оплату штрафа от ТЦК: при каких условиях можно оплатить только 50% суммы

Правила воинского учета в Украине предусматривают, что человек, который его нарушил, может оплатить штраф. Юристы уверяют, что граждане имеют возможность оплатить только 50% административного наказания.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на адвоката Бюро Романа Сацыка Марию Ганину, которую цитирует "РБК-Украина".

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Как получить скидку на оплату штрафа за нарушение воинского учета

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Поэтому мужчины получают повестки на уточнение данных в ТЦК и СП. За ее игнорирование и неявку в ТЦК предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако адвокат рассказала, что при условии добровольного признания вины в нарушении правил воинского учета может действовать скидка. Это возможно только до вынесения соответствующего постановления на человека. Чтобы оплатить 50% суммы штрафа вместо 100% надо подать соответствующее заявление.

Если же постановление уже вынесено – платить придется полную сумму. Более того, если не оплатить штраф в течение 15 дней с момента вручения постановления, его сумма удваивается,

– отмечает госпожа Мария.

Как подать заявление для получения скидки

Для того, чтобы обратиться по скидке на оплату штрафа, нужно лично прийти в ТЦК и СП. С лета такая услуга должна заработать в приложении Резерв+, что значительно упростит процедуру.

После подачи заявления, человек оплатит только 50% штрафа, как только это станет технически возможным.

Стоит отметить, что подача такого заявления является добровольным. Но только с имеющимся заявлением человек может оплатить неполную стоимость. Ведь это единственное законное основание для этого. Право на скидку дает только предварительное признание вины.

Напомним, работники ТЦК и СП могут оштрафовать военнообязанного не только за нарушение правил воинского учета, но и за нарушение мобилизационного законодательства и порчу или потерю военно-учетных документов.