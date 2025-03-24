Как получить миллион гривен за службу в армии: детали нового "контракта 18 –24"

Украинские юноши, в возрасте от 18 до 24 лет, могут вступить в ряды ВСУ по "контракту 18 – 24". За службу молодые защитники могут получить гарантированно 1 миллион гривен

Какие условия предлагают юношам за новый контракт, как выплачивается 1 миллион гривен и где можно подать заявку, чтобы присоединиться к ВСУ – читайте в материале 24 Канала.

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Какие условия "контракта 18 – 24"

В Министерстве обороны Украины рассказали, что этот проект открывает для добровольцев в возрасте 18 – 24 года новые возможности. В частности, достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.

У "контракте 18 – 24" предусмотрен финансовый пакет в размере 1 миллиона гривен только за подписание контракта. 200 тысяч гривен молодые защитники получают сразу после подписания контракта, а еще 800 тысяч – двумя частями на время действия контракта.

Кроме того, молодые добровольцы могут рассчитывать на:

стандартные выплаты для военных до 120 тысяч гривен;

возможность нулевой ипотеки;

обучение за государственные средства;

бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование;

право на выезд за границу после года службы.

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Кто имеет право на выплату 1 миллиона гривен по контракту

Право на получение вознаграждения имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, которые соответствуют следующим критериям:

были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;

принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 года);

продолжали службу в армии на момент вступления в силу правительственного постановления (13 февраля 2025 года);

не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Полный размер выплаты также предусмотрено для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.

В то же время лица, которые уволились с военной службы до 13 февраля 2025 года, права на выплату не имеют, даже если соответствовали возрастным критериям.

Когда и как выплачивают эти средства

Вознаграждение выплачивается единовременно за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего. Для тех, кто участвовал в боевых действиях менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 года), сумма начисляется пропорционально: 1/6 от 1 000 000 гривен за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях.

Выплату осуществляют на основании приказов командиров воинских частей. Для их подготовки службы персонала формируют пакет документов, содержащий:

выписки из послужных списков и справки о прохождении службы;

копию послужной карточки;

справки об участии в боевых действиях (включая предыдущие места службы);

справки об отсутствии или наличии привлечений к ответственности.

Оформление выплат для молодых защитников, которые стали на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, является частью правительственной политики поддержки военнослужащих и чествования их вклада в борьбу за независимость.

Где можно подать заявку на "контракт 18 – 24"

В Министерстве обороны рассказали, что подать заявку на "контракт 18 – 24" можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением.

Далее процесс будет включать консультацию с рекрутером, подписания контракта и прохождения подготовки в боевых подразделениях.

Также на сайте проекта указано, что сейчас молодые военнослужащие могут выбрать службу в таких бригадах:

72 отдельная механизированная бригада;

95 отдельная десантно-штурмовая бригада;

38 отдельная бригада морской пехоты;

28 отдельная механизированная бригада;

92 отдельная механизированная бригада;

10 отдельная горно-штурмовая бригада.

К тому же известно, что после подписания контракта защитники пройдут обязательную усиленную подготовку в течение 3 месяцев.