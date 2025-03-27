За нарушение правил мобилизации 26 тысячам украинцев заблокировали счета, – СМИ

За нарушение правил мобилизации многим украинцам уже заблокировали счета. Это количество составляет 26 тысяч человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "РБК-Украина". Эту информацию издание получило на запрос в пресс-службу Министерства юстиции.

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За что блокируют счета в нарушении правил мобилизации

По данным журналистов, счета за неуплату штрафа блокируют значительно чаще. Это возможно также только после решения, которое затем передают исполнительной службе.

За нарушение мобилизации сейчас заблокированы счета 26 тысяч человек,

– ответили в пресс-службе Министерства юстиции.

Чтобы не доводить до судебных дел, юристы советуют не игнорировать штрафы и платить их, а эффективнее всего это решать, лично посетив ТЦК.

По данным компании "Опендатабот" с начала года открыто уже около 10 тысяч исполнительных производств из-за просроченных штрафов. В то же время украинцы не спешат рассчитываться со штрафами: среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не оплачено 52%.

Однако Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", отметил, что если украинцы обратились в суд с целью обжаловать штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев. Хотя причины для принятия этого решения судом разные.