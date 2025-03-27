Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "РБК-Україна". Цю інформацію видання отримало на запит в пресслужбу Міністерства юстиції.

До теми Військовий відверто розповів про головну проблему мобілізації в Україні

За що блокують рахунки в порушенні правил мобілізації

За даними журналістів, рахунки за несплату штрафу блокують значно частіше. Це можливо також тільки після рішення, яке потім передають виконавчій службі.

За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб,

– відповіли в пресслужбі Міністерства юстиції.

Щоб не доводити до судових справ, юристи радять не ігнорувати штрафи та сплачувати їх, а найефективніше це вирішувати, особисто завітавши в ТЦК.

За даними компанії "Опендатабот" з початку року відкрито вже близько 10 тисяч виконавчих проваджень через протерміновані штрафи. Водночас українці не поспішають розраховуватися зі штрафами: серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Однак Максим Боярчуков, керівний партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери", наголосив, що якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф, то їх скасовують приблизно в 78% випадків. Хоча причини для ухвалення цього рішення судом різні.