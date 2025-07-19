Сколько людей ежемесячно мобилизуют в Украине: нардеп назвал количество

Ежемесячно Украина мобилизует около 30 тысяч личного состава. Однако, по закону, вопросами мобилизации должна заниматься не ТЦК, а местная власть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко в эфире Radio NV.

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Сколько людей мобилизуют ежемесячно?

Роман Костенко объяснил, что сейчас именно ТЦК занимаются процессом мобилизации, хотя это не соответствует их основной функции. По его словам, военные должны выполнять лишь завершающую роль – принимать добровольцев или тех, кто уже получил повестки.

В то же время большинство граждан не хотят идти в ТЦК, а организовывать их прибытие должна местная власть, которая почти не выполняет своих обязанностей в этом направлении.

Нардеп отметил, что местные политики не хотят участвовать в процессе мобилизации, ведь людям "это не понравится".

Есть местные администрации, которые тоже должны это делать. Здесь надо не ТЦК куда-то передавать, а надо организовать – это задача Офиса Президента, Правительства. Сделать так, чтобы местная власть работала и выполняла свои функции на местах. И тогда не придется ходить по улице останавливать людей,

– подчеркнул Костенко.

Он признал, что во время задержаний военнослужащие ТЦК иногда нарушают права граждан.

Есть такие случаи. Мы в месяц призываем, чтобы не говорить конкретную цифру, около 30 тысяч личного состава. Да, эти случаи есть, 100%. Но давайте говорить о случаях того, что у нас, пожалуй, 1,5 миллиона людей, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, что у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней,

– добавил нардеп.

К слову, недавно стало известно, что работников, которые находятся в розыске ТЦК, позволят брать на работу на критически важные предприятия. Бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации.