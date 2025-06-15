Могут ли мобилизовать студента и когда он теряет отсрочку: детальное объяснение

В Украине продолжается мобилизация и военное положение. Статус студента дает военнообязанному право на отсрочку, при условии последовательного получения образования на дневной или дуальной форме обучения.

Однако согласно закону, эта отсрочка действует только на период обучения. Когда студента могут мобилизовать, объясняет 24 Канал.

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Когда студенту могут вручить повестку

Так, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", студенты имеют право на отсрочку от мобилизации только на время обучения, то есть до получения дипломов. Пока гражданин имеет документ, подтверждающий его статус студента, аспиранта или докторанта – до тех пор его не могут мобилизовать.

Что важно: военнообязанного могут мобилизовать в переходные периоды. То есть между окончанием обучения в колледже и поступлением в университет, между получением диплома бакалавра и начала обучения в магистратуре, до начала аспирантуры или докторантуры.

В большинстве вузов дипломы бакалавров вручают в конце июня – начале июля. А приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября. Поэтому выпускник-бакалавр, который намерен продолжить обучение в магистратуре, с июля до начала сентября не будет иметь права на получение отсрочки от мобилизации.

Мобилизовать могут также студента, которого отчислили из учебного заведения. Однако пока соответствующего приказа нет, за ним сохраняется право на получение отсрочки.

Однако даже при наличии действующей отсрочки студенты могут получить повестку. В случае получения не стоит ее игнорировать. Поэтому стоит собрать документы, подтверждающие статус студента (аспиранта) дневной или дуальной формы обучения, прибыть в ТЦК и апеллировать к нормам закона.