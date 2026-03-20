СМИ писали о возможных изменениях в мобилизации: как это комментируют в Верховной Раде

В сети появились сообщения, что в Верховной Раде обсуждаются конкретные изменения, которые могут вскоре внести в процесс мобилизации. Они касаются тех украинцев, которые имеют бронирование, тех, кто не обновил свои данные и тех, кто совершил СОЧ.

24 Канал расспросил у народных депутатов, соответствует ли действительности информация об изменениях в процессе мобилизации в Украине в ближайшее время.

Что писали СМИ о возможных изменениях в мобилизации?

ТСН, со ссылкой на информированный источник в Верховной Раде, писала, что в отношении самовольного оставления части обсуждаются и могут быть введены более жесткие механизмы.

Также, как отмечал собеседник издания, обсуждаются и изменения в отношении мужчин, которые до сих пор не обновили свои военно-учетные данные.

В открытых источниках сообщается о примерно 1 миллионе мужчин, которые вовремя не обновили свои данные. В отношении них запланированы новые мероприятия. Будет установлено их местонахождение, они могут быть в фокусе №1,

– сказал источник.

Собеседник ТСН также говорил, что Министерство обороны, вероятно, будет предлагать более четкие механизмы, которые будут способствовать улучшению мобилизации. В этом, вероятно, не последнюю роль сыграет идентификационный код, а также, возможно, понадобятся очередные изменения в законодательство.

Кроме того, источник СМИ в Верховной Раде отмечал, что в ближайшее время могут провести анализ реальной потребности оборонной промышленности в тех, кто сейчас забронирован. То есть проанализировать то, нужно ли такое количество бронирований, которое есть сейчас.

"Если будут определены сегменты, которые не потребуют такого количества, то будет сокращение. Это – попытка выявить схемы, которые функционируют. Например, когда человек устраивается на предприятие, получает бронирование, за неделю увольняется, а бронирование у него остается. Есть намерения ввести более четкий механизм контроля, определить, насколько определенное бронирование эффективно", – сказал осведомленный собеседник.

Как комментируют информацию о возможных изменениях в мобилизации в ВР?

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии 24 Канала объяснил ситуацию относительно возможных изменений в процесс мобилизации в Украине.

По словам нардепа, пока конкретных законопроектов по этому поводу в Верховной Раде – нет.

Пока никаких законопроектов нет. Министерство (обороны – 24 Канал) нарабатывает предложения, но их содержание пока не обсуждаем,

– отметил Вениславский.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская также отметила в комментарии 24 Каналу, что не видела никаких наработок или законопроектов относительно изменений в мобилизации.

По словам народной избранницы, сейчас о возможных изменениях в мобилизационный процесс в основном говорят в Минобороны.

"Но Министерство обороны нам не подавало никаких документов на рассмотрение или на комментирование. У меня этих документов нет, и у членов комитета также", – подчеркнула Бобровская.

Есть ли сейчас усиление мобилизации в Киеве?