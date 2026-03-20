24 Канал розпитав у народних депутатів, чи відповідає дійсності інформація про зміни в процесі мобілізації в Україні найближчим часом.

До теми Чи анулюють відстрочку для догляду за батьками після одруження

Що писали ЗМІ про можливі зміни у мобілізації?

ТСН із посиланням на проінформоване джерело у Верховній Раді писала, що стосовно самовільного залишення частини обговорюються і можуть бути запроваджені жорсткіші механізми.

Також, як зазначав співрозмовник видання, обговорюються і зміни щодо чоловіків, які досі не оновили свої військово-облікові дані.

У відкритих джерелах повідомляється про приблизно 1 мільйон чоловіків, які вчасно не оновили свої дані. Щодо них заплановані нові заходи. Буде встановлено їхнє місцеперебування, вони можуть бути у фокусі №1,

– сказало джерело.

Співрозмовник ТСН також говорив, що Міністерство оборони, ймовірно, пропонуватиме чіткіші механізми, які будуть сприяти покращенню мобілізації. В цьому, вірогідно, не останню роль зіграє ідентифікаційний код, а також, можливо, знадобляться чергові зміни до законодавства.

Окрім того, джерело ЗМІ у Верховній Раді зауважувало, що найближчим часом можуть провести аналіз реальної потреби оборонної промисловості в тих, хто наразі заброньований. Тобто проаналізувати те, чи потрібна така кількість бронювань, яка є зараз.

"Якщо будуть визначені сегменти, які не потребуватимуть такої кількості, то буде скорочення. Це – спроба виявити схеми, які функціонують. Наприклад, коли людина влаштовується на підприємство, отримує бронювання, за тиждень звільняється, а бронювання у неї залишається. Є наміри запровадити чіткіший механізм контролю, визначити, наскільки певне бронювання ефективне", – сказав обізнаний співрозмовник.

Як коментують інформацію про ймовірні зміни у мобілізації у ВР?

Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі 24 Каналу пояснив ситуацію стосовно можливих змін до процесу мобілізації в Україні.

За словами нардепа, наразі конкретних законопроєктів щодо цього у Верховній Раді – немає.

Поки жодних законопроєктів немає. Міністерство (оборони – 24 Канал) напрацьовує пропозиції, але їх зміст поки не обговорюємо,

– зауважив Веніславський.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська також зауважила в коментарі 24 Каналу, що не бачила жодних напрацювань чи законопроєктів стосовно змін до мобілізації.

За словами народної обраниці, наразі про можливі зміни до мобілізаційного процесу здебільшого говорять у Міноборони.

"Але Міністерство оборони нам не подавало жодних документів на розгляд або на коментування. В мене цих документів немає, і у членів комітету також", – наголосила Бобровська.

Чи є зараз посилення мобілізації у Києві?