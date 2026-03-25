Юноши 2009 года должны стать на воинский учет до 31 июля: что будет, если этого не сделать

Украинские ребята, которые родились в 2009 году, должны до 31 июля 2026 года стать на воинский учет. В противном случае им может грозить штраф.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

Как юноши 2009 года рождения могут стать на учет?

В ТЦК напомнили, что ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года.

Сделать это можно двумя способами:

лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства;

пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение Резерв+.

Не подлежат постановке на учет лица, отбывающие наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть:

заболевание;

обстоятельства стихийного характера;

пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личную явку в ТЦК и СП.

Что будет, если не стать на воинский учет?

В Украине за нарушение правил воинского учета или игнорирование вызова в ТЦК предусмотрены штрафы.

Адвокат Елена Воронкова рассказывала в комментарии "РБК-Украина", что размер штрафа за нарушение воинского учета во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Поскольку статья 12 Кодекса Украины об административных правонарушениях говорит, что получить штраф могут граждане от 16 лет, то 17-летние ребята могут получить взыскание, если не станут на воинский учет.

