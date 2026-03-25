Юноши 2009 года должны стать на воинский учет до 31 июля: что будет, если этого не сделать
- Юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет до 31 июля 2026 года, иначе грозит штраф.
- Размер штрафа за нарушение воинского учета во время военного положения для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен.
Украинские ребята, которые родились в 2009 году, должны до 31 июля 2026 года стать на воинский учет. В противном случае им может грозить штраф.
Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.
Как юноши 2009 года рождения могут стать на учет?
В ТЦК напомнили, что ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года.
Сделать это можно двумя способами:
- лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства;
- пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение Резерв+.
Не подлежат постановке на учет лица, отбывающие наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть:
- заболевание;
- обстоятельства стихийного характера;
- пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
- другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личную явку в ТЦК и СП.
Что будет, если не стать на воинский учет?
В Украине за нарушение правил воинского учета или игнорирование вызова в ТЦК предусмотрены штрафы.
Адвокат Елена Воронкова рассказывала в комментарии "РБК-Украина", что размер штрафа за нарушение воинского учета во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.
Поскольку статья 12 Кодекса Украины об административных правонарушениях говорит, что получить штраф могут граждане от 16 лет, то 17-летние ребята могут получить взыскание, если не станут на воинский учет.
Что измениться в мобилизации в Украине в ближайшее время?
Михаил Федоров рассказал, что Минобороны Украины внедрило автоматическое продление отсрочек через приложение Резерв +, что значительно упростило процесс мобилизации. Сейчас министерство работает над комплексной реформой мобилизации.
Позже Федоров отметил, что ключевые решения министерства будут касаться процесса мобилизации и СОЧ. Для штурмовиков и пехотинцев тоже будут разрабатывать отдельные подходы, в частности по сроков службы и денежного обеспечения.
Народный депутат Федор Вениславский в интервью для "Телеграфа" тоже рассказал, что государство будет вводить новые решения по работе ТЦК и справедливой мобилизации. В частности, речь идет о справедливом распределении мобилизационной нагрузки, чтобы мобилизация проводилась одинаково как в селах, так и в крупных городах.