Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 21 года, комбриг "Хартии" объяснил, почему

Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 21 года. Это необходимо для того, чтобы наше войско было более эффективным в будущем.

Такое мнение в интервью УП высказал командир 13 бригады Нацгвардии "Хартия", полковник Игорь Оболенский.

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Как комбриг "Хартии" объяснил позицию по мобилизации с 21 года

Оболенский отметил, что чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче Украине будет дальше.

Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем эффективнее в будущем,

– сказал комбриг "Хартии".

На апелляцию журналиста, который ссылался на данные демографов, о том, что если мобилизовать молодежь, то в Украине некому будет жить, Игорь Оболенский ответил, что тотальной смерти на фронте нет, а украинское войско эффективное.

"Очень много людей воюет, ребят возвращается. Даже и сейчас. У меня есть сержанты, солдаты, которые три – четыре раза были ранены. Но они живы и они возвращаются снова в строй", – объяснил военный.

Полковник также отметил, что в украинской армии получается сохранять людей, потому что командование эффективно планирует свои действия, а у личного состава есть доверие к командованию и к системе, к государству, к главкому.

И даже если это будет 20 – 21 год, это будет гораздо эффективнее, потому что это молодежь, которая зайдет, которая почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию, и дальше мы будем уничтожать противника,

– объяснил командир бригады "Хартия".

Почему, по мнению Оболенского, мобилизация должна быть именно с 21 года

Военный отметил, что он выпускался в 21 год из института военного и уже начинал свою службу с этого возраста.

"В этом возрасте ты более сознательный, чем в 18 лет. Ты больше понимаешь жизнь, ты больше увидел, и тем более сейчас наша молодежь, которая уже почувствовала на себе эти ракеты, эти "Шахеды"", – объяснил комбриг "Хартии".

Игорь Оболенский также подчеркнул, что его задача также заключается в том, чтобы создать такие условия, чтобы он не переживал, что его дети могут прийти в армию, и о них кто-то не позаботится.

Полковник подчеркнул, что для него мотивация каждое утро вставать, делать это государство гораздо лучше, в том числе и войско.