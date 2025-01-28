Мобилизуют ли мужчин 50+ в феврале: адвокат дал исчерпывающий ответ

Недавно в СМИ распространялась информация, что мужчин старше 50 лет не призывают в армию. Однако на самом деле это не соответствует действительности, они до сих пор подлежат мобилизации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова военного адвоката Евгения Филипца в эфире "Эспрессо".

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Что известно о мобилизации мужчин 50+

Адвокат объяснил, слухи о существовании директивы, которая запрещает мобилизацию мужчин в возрасте от 50 лет, распространил один из народных депутатов. Однако Филипец считает, что эта информация была подхвачена без достаточной проверки и обоснования.

Дело не в том, что военнообязанных в возрасте 50 – 60 лет вообще не мобилизуют, а в том, в какие именно подразделения их направляют. Адвокат отмечает, что мобилизация этой категории лиц не прекращена.

Как отмечает, директива командующего Сухопутных войск ВСУ предусматривает, что 50 – 60-летних лиц мобилизовать в части обеспечения в соответствии с их физическим и психоэмоциональным состоянием.

Есть ли сейчас у нас случаи, когда мобилизуют людей 50+ в другие подразделения? Сейчас я не готов ответить, потому что я не имею такой статистики. Но таких людей мобилизуют и сразу после учебного центра отправляют в части обеспечения? Да, отправляют,

– указывает он.

Филипец отмечает, что ему известно о случаях мобилизации мужчин в возрасте 53 – 54 лет, которые после обучения были направлены в части обеспечения на различные должности. Такое назначение соответствует действующей директиве. Однако даже среди частей обеспечения есть подразделения, которые непосредственно действуют в зоне боевых действий, что вызывает определенное непонимание у мобилизованных.