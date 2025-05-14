Мобилизация мужчин 50+: кто попадает под призыв

В Украине продолжается мобилизация мужчин старше 50 лет, но не все они попадают под призыв. Поскольку возрастные ограничения не являются единственным фактором, мужчины старше 50 лет могут быть освобождены от службы по состоянию здоровья или специальности.

Об этом рассказал адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин в комментарии УНИАН, передает 24 Канал. Мобилизация в этом возрасте происходит на общих основаниях, однако есть ряд критериев, по которым некоторые категории граждан могут быть освобождены от службы.

Читайте также Мобилизация 2025: как изменения в законодательстве ускорили прохождение ВВК

Как проходит мобилизация для мужчин старше 50 лет

По словам адвоката, мобилизовать могут любого военнообязанного старше 50 лет, если у него нет оснований для получения отсрочки от мобилизации. Особенно это касается тех, кто имеет дефицитные специальности, такие как связисты.

Однако, если мужчина имеет выводы ВВК, подтверждающие наличие нескольких категорий непригодности к службе, то его мобилизация может быть под вопросом.

В частности, если у военнообязанного диагностированы тяжелые заболевания, такие как грыжа, подагра или проблемы с сердцем, и ему установлено три или четыре категории "Б", это свидетельствует о том, что он не сможет выполнять полноценно военные задачи. В таком случае, вероятность его мобилизации значительно снижается, и, как правило, такие лица не попадают в ряды ВСУ. Однако, если в заключении ВВК есть только одна или две категории "Б", это не станет преградой для призыва.

Относительно мест службы, то решение зависит от военного опыта и специальности лица. Если человек имеет опыт службы в армии или соответствующую военную специальность, то его направят в подразделения, требующих таких специалистов.

Однако, важно отметить, что мужчин старше 50 лет не отправляют в штурмовые войска. Тех, кто имеет необходимые навыки, могут направить на должности в подразделения, занимающихся связью, охраной, медицинской помощью или логистикой.

Те же, кто не имеет военного опыта, после мобилизации проходят подготовку, где получают базовые знания и навыки, после чего их могут отправить в подразделения, где есть наибольшая потребность в военных. Кроме того, таких мужчин могут направлять на работу в оборонные предприятия, занимающихся производством техники или вооружений.

Мобилизация мужчин 50+ вызывает много вопросов, и, как отмечают юристы, важно внимательно следить за условиями отсрочки и категориями годности, чтобы избежать недоразумений с ТЦК.