Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости мобилизовать сейчас полмиллиона человек. Он анонсировал, что, вероятно, будет мобилизовано менее 500 000 граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за "разумный и справедливый" закон о мобилизации и не видит причин мобилизовать полмиллиона человек. Об этом он сказал в интервью телеканалу Channel 4 News.

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Зеленский не поддерживает мобилизацию полумиллиона человек

Зеленский заявил, что не поддерживает сейчас мобилизацию 500 тысяч человек.

Я лично на сегодня не вижу пока потребности мобилизовать полмиллиона человек. Я считаю так. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, атому, что это люди, жизни,

– сказал он.

По его словам, он не увидел "достаточно ясных деталей", чтобы организовать такую мобилизацию. Он также отметил, что на мобилизацию полмиллиона украинцев нужно много денег. Ведь финансы на зарплаты военных не поступают от партнеров, а начисляются из украинского бюджета.

Законопроект о мобилизации должен быть справедливым

Во время этого же интервью украинский президент заметил, что на фронте много военных, которые находятся там с начала полномасштабной войны. Все они заслуживают отдыха. Однако он также подчеркнул, что несправедливо избегать мобилизации, когда кто-то погибает за тебя. Однако призываемый человек должен быть готов.

Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят,

– сказал президент.

Он добавил, что "люди – это не мясо". Важно, чтобы человек был натренирован, у него было достаточно всего и он знал, куда он идет.

Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то нужно дать военным инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить, а не бросать их на поле боя,

– подчеркнул Зеленский.

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