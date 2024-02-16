Лишат ли аспирантов-контрактников отсрочки: в комитете Рады дали объяснение

Образовательный комитет Рады предложил другой вариант, как отсеять тех, кто поступил на аспирантуру для того, чтобы избежать призыва. Важно понимать, примут ли норму по аспирантам с этими правками.

Так, в Украине предлагают лишить отсрочки от мобилизации аспирантов, которые учатся на контракте. Народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала о том, будет ли принята эта норма, информирует 24 Канал.

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Мобилизация аспирантов

Этот вопрос на самом деле очень болезненный. Это правда, что аспиранты, в частности контрактники, очень увеличились в 2023 году по сравнению с 2021 – это примерно на 10 тысяч. Среди них есть частично люди, которые так хотели получить отсрочку от мобилизации,

– высказалась народный депутат Наталья Пипа.

Народная избранница отметила, что очень важно обеспечить всех украинцев равными правами без дискриминации. В то же время, по ее словам, такие граждане должны действительно заниматься наукой, чтобы их отсрочка "имела смысл".

В Украине намерены ввести дополнительные проверки знания. Для поступления в аспирантуру нужно будет сдавать экзамен, похожий на ВНО, – общенаучный тест по английскому языку. Что касается тех, кто уже учится в аспирантуре, то они будут сдавать аттестационные тесты.

"Министерство образования и науки ожидает, что в результате этих экзаменов и тестов треть тех, кто пошел заниматься не наукой, а так получить отсрочку, отсеется", – объяснила парламентарий.

Пипа убеждена, что норма будет принята с правками образовательного комитета. То есть украинские аспиранты все же получат отсрочку от мобилизации, но будут сдавать дополнительные экзамены.

"Мои прогнозы – 99%, что будет принята", – отметила нардеп.

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