Кто может получить повторную повестку от ТЦК и каковы последствия ее игнорирования: объяснение
- Военнообязанные, которые не появились в ТЦК, могут получить повторную повестку для прохождения комиссии или проверки данных.
- Игнорирование повестки может привести к административному задержанию, ограничению права управления транспортом и даже уголовной ответственности.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. По закону, мужчины, которые не явились в ТЦК с первого раза, могут получить повестку повторно.
Кто еще может получить повестку повторно и что будет, если ее проигнорировать, – читайте в материале 24 Канала.
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В каких случаях повестку получают повторно?
В соответствии с законодательством Украины, все военнообязанные обязаны в течение семи дней сообщать ТЦК об изменении любых учетных данных. Это касается, в частности, изменения места жительства, работы, семейного положения и тому подобное.
Как следствие, повестка может быть вручена повторно – как для прохождения военно-врачебной комиссии (если прошел год от последнего осмотра), так и для проверки персональных данных или оснований для отсрочки.
За невыполнение воинского долга военнообязанным или резервистам могут ограничить право управления личным транспортом.
Если лицо игнорирует повестки, ТЦК может обратиться в Нацполицию для административного задержания и принудительной доставки. Если это невозможно, гражданину направляют письменное требование. В случае невыполнения этого требования в течение 10 дней ТЦК подает в суд ходатайство о временном ограничении права управления авто.
Важно! Ограничение не применяется, если вождение является основным источником дохода или автомобиль необходим для ухода за человеком с инвалидностью.
Требование ТЦК – это не повестка ТЦК. Обратите внимание, что ТЦК подает в отношении вас иск для ограничения в праве управления в случае невыполнения вами требования, а не повестки. Это два разных юридических термина. Если раньше с повесткой ТЦК нужно было как-то еще заморачиваться, чтобы вручить ее лично, то требование считается доставленным автоматически в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес гражданина,
– объяснил юрист Роман Симутин в комментарии для ТСН.
За отказ явиться по повестке предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В случае невыполнения требований по мобилизации наступает уголовная ответственность – ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы до пяти лет.