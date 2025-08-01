Об этом говорится в материале 24 Канала "Мобильные ТЦК, новые отсрочки в Резерв+ и контракт для 60-летних: какой будет мобилизация в августе".

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Что известно о возможности внедрения мобильных ТЦК в Украине?

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мобильные ТЦК не противоречат действующим законам. Законодательство не обязывает размещать эти учреждения исключительно в фиксированных локациях, поэтому в случае необходимости их дислокацию могут менять.

Такой подход, в частности, может быть ответом на угрозу ракетных обстрелов по стационарным центрам.

Идея мобильного формата предусматривает, что определенные подразделения, которые непосредственно работают с военнообязанными, смогут перемещаться между населенными пунктами или районами в пределах своего региона. В зависимости от оперативной ситуации, руководители ТЦК самостоятельно будут определять, где размещать свои мобильные группы,

– говорится в материале.

Некоторые элементы этой системы уже функционируют в пилотном режиме. В случае принятия решения о полноценном внедрении, мобильные ТЦК могут стать частью более гибкой логистики комплектования.

К слову, Минобороны Украины недавно внедрило через приложение Резерв+ онлайн-оформление ряда отсрочек от призыва. Говорится об отсрочках для ученых, педагогов и лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.