Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу "Мобільні ТЦК, нові відстрочки в Резерв+ і контракт для 60-річних: якою буде мобілізація в серпні".

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Що відомо про можливість впровадження мобільних ТЦК в Україні?

За словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, мобільні ТЦК не суперечать чинним законам. Законодавство не зобов'язує розміщувати ці установи винятково у фіксованих локаціях, тож у разі потреби їхню дислокацію можуть змінювати.

Такий підхід, зокрема, може бути відповіддю на загрозу ракетних обстрілів по стаціонарних центрах.

Ідея мобільного формату передбачає, що певні підрозділи, які безпосередньо працюють із військовозобов'язаними, зможуть переміщуватись між населеними пунктами або районами в межах свого регіону. Залежно від оперативної ситуації, керівники ТЦК самостійно визначатимуть, де розміщувати свої мобільні групи,

– йдеться у матеріалі.

Деякі елементи цієї системи вже функціонують у пілотному режимі. У разі ухвалення рішення про повноцінне впровадження, мобільні ТЦК можуть стати частиною гнучкішої логістики комплектування.

До слова, Міноборони України нещодавно впровадило через застосунок Резерв+ онлайн-оформлення низки відстрочок від призову. Мовиться про відстрочки для науковців, педагогів та осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю.