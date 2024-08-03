Кого могут мобилизовать в августе
В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. В частности, до 9 ноября.
Кого именно могут мобилизовать уже в августе, что надо знать, передает 24 Канал.
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Мобилизация в августе
По-прежнему, мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не служили. Женщины и люди с инвалидностью могут мобилизоваться добровольно.
Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью, независимо от группы. Единственное условие – группу инвалидности нужно подтвердить заключением ВВК. Только в таком случае можно получить отсрочку от мобилизации.
В то же время закон предусматривает, что военнообязанные с инвалидностью II и III группы, которая были установлены после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную перекомиссию. Инвалидность I группы подтверждать не нужно. Если же ВВК не подтверждает инвалидность – военнообязанного могут мобилизовать.
Кстати, новый закон о мобилизации отменил право на отсрочку некоторых военнообязанных. Речь идет о 10 категориях. В то же время правила пересечения границы остаются неизменными. Для этого необходимо иметь военно-учетные документы и основания для выезда.
После вступления в силу закона №10449 права на отсрочку больше не имеют:
- студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;
- студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;
- многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов;
- лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;
- родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;
- некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);
- лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
- лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории;
- мужчины, которые при повторной ВВК были признаны годными (военнообязанные, которые получили свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр);
- неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные братья).